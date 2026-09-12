Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu - Son Dakika
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Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu

Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası\'nda 2. oldu
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Vanlı atletizm sporcusu Meryem Korkuç, Şırnak'ta düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde 2. oldu. Antrenör Kenan Sönmez, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek derecenin arkasında büyük emek olduğunu söyledi.

Vanlı atletizm sporcusu Meryem Korkuç, Şırnak'ta düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde 2. oldu.

Şırnak'ta gerçekleştirilen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Büyükler kategorisinde gösterdiği performansla 2. oldu.

Elde edilen derecenin ardından açıklamalarda bulunan Antrenör Kenan Sönmez, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Sönmez, "Bu derecenin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Sporcumuzun göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Sporcu Meryem Korkuç ise elde ettiği başarının disiplinli ve istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu dile getirerek, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Kenan Sönmez, Atletizm, Türkiye, Şırnak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu - Son Dakika
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