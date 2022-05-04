Veysel Bilen: "Yeni hocamızı 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak istiyoruz" - Son Dakika
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Veysel Bilen: "Yeni hocamızı 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak istiyoruz"

04.05.2022 00:57
Veysel Bilen: "Yeni hocamızı 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak istiyoruz"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımı yeni sezonda çalıştıracak yeni teknik direktörün 10 gün içinde açıklanacağını ve kamuoyu ile tanıştırılacağını söyledi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımı yeni sezonda çalıştıracak yeni teknik direktörün 10 gün içinde açıklanacağını ve kamuoyu ile tanıştırılacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, Kulüp Genel Müdürü Soner Soykan ve Basın Sözcüsü Ender Gür, basın mensupları ile Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya geldi. Bu sezonun geri kalanı ve gelecek sezon yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, Veysel Bilen önemli açıklamalarda bulundu.

"Yeni hocamızı 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak istiyoruz"

Yücel Uyar'ın gelecek sezonda takımın başında olmayacağını ifade eden Veysel Bilen, "Yücel Uyar, sezon sonuna kadar devam edecek. Sonrasında asli görevi olan akademinin başına geçecek. Yeni hocamız ile ilgili hedefimiz 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak, Samsun'a getirmek. Hocamız, hem takımın değerlendirmesi hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" dedi.

"Samsunspor önümüzdeki sezon ses getirecek bir kadro kuracak"

Yeni sezona ses getirecek transferler ve kadro ile gireceklerinin altını çizen Bilen, şunları söyledi:

"Şu anda matematiksel olarak play-off umudumuz var. Bu ligde kalırsak diye de 2 ayrı çalışma yapıyoruz. Gözlemci ekibimiz 3 aydır çalışıyor. Yeni hoca arayışlarımız da devam ediyor. Samsunspor'un gelecek sezonlarda vizyonunu uygun, bizi üst lige taşıyacak, ya da Süper Lig'de hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak kadroyu iyi yönetecek hem yönetici vasfı olan hem de vizyonu olan, takım oyununa uygun, genç ve dinamik hoca profili üstünde çalışmalarımız sürüyor. Gözlemci ekibimizin uzun zamandır araştırdığı ciddi transferler ile takımımızı takviye edeceğimizin müjdesini bugünden veriyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım, bu sene diğer senelerden daha da fazla fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak. Sezon başladığında kimsenin itiraz etmeyeceği, herkesin zevkle izleyeceği bir kadroyu oluşturma kararlılığındayız. Yurt içi ve dışında izlediğimiz, anlaştığımız, ön görüşmelerini tamamladığımız, protokol imzaladığımız oyuncular var. Ligin bitimi ile birlikte sözleşme imzalayacağımız oyuncular var. Samsunspor önümüzdeki sezon ses getirecek bir kadro kuracak. Bu kadro 90 dakika terinin son damlasına kadar akıtacak. Herkesin taktir edeceği bir takımı kuracağımızın sözünü veriyoruz." - SAMSUN

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Samsunspor, Nuri Asan, Spor Toto, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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