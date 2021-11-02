Viktoria Zeynep Güneş'ten önemli başarı! Milli yüzücü, Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş tarihi bir başarıya imza attı.
Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.
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