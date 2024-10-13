Voleybol Efeler Ligi 2. Hafta Sonuçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Arkas Spor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor: 3-0
İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart: 0-3
TÜRŞAD- Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Akkuş Belediyespor-Spor Toto: 0-3
On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma: 3-2
Halkbank-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmişti.
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