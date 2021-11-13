Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Mert Grup Sigorta- Sarıyer Belediyespor: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0
PTT- Bolu Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Kuzeyboru- Fenerbahçe Opet: 0-3
Haftanın son maçında yarın Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.
Kaynak: AA
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