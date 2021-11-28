Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Adanalı Erdal Kaya'nın federal ajanlık yolculuğu: FBI beni aradı, 'bizimle çalışmak ister misin?' dedi

Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar