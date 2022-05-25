WBC gümüş kemer sahibi boksör Seren Ay Çetin'in hedefi altın kemer - Son Dakika
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WBC gümüş kemer sahibi boksör Seren Ay Çetin'in hedefi altın kemer

25.05.2022 12:18
WBC gümüş kemer sahibi boksör Seren Ay Çetin'in hedefi altın kemer

Dünya Boks Konseyi (WBC) maçında Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek gümüş kemerin sahibi olan Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, sonraki hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu söyledi.

Dünya Boks Konseyi (WBC) maçında Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek gümüş kemerin sahibi olan Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, sonraki hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu söyledi.

WBC dünya şampiyonluğunu 2 kez kazanan Eva Voraberger'u 13 Mayıs'taki karşılaşmada mağlup eden Seren Ay Çetin, öğrencisi olduğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Rektör Ekrem Kalan, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından karşılandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki üniversiteye gümüş kemeriyle gelen Seren, burada düzenlenen basın toplantısında elde ettiği başarı ve yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

WBC gümüş kemer maçına çıkan ve kazanan ilk Türk kadın boksör olan Seren, üniversite kapısında bir kutlamayla karşılandığını ve bu anın maça çıkmaktan daha heyecanlı olduğunu söyledi.

Bunun kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirten Seren, aldığı çok güzel mesajların da kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Başarı için çalıştığını ve emek verdiğini aktaran Seren, "Önemli olan elde ettiğimiz başarı ne kadar takdir ediliyor, ne kadar tebrik alıyoruz? İşin en çok mutlu eden kısmı burası. Asıl hedefim her zaman dünya şampiyonluğu oldu. Bu bir başlangıçtı. Bu kemerin önemi, Türk tarihi için bir ilk olması. Bu yüzden bu kemer benim için önemli ama çok daha büyük hedeflerim var. İnşallah altın kemeri de alıp geldiğimde hep beraber gururlanırız." diye konuştu.

Altın kemer için kendisini hazır hissettiğini belirten Seren, 1,5- 2 içinde altın kemer maçına çıkmayı beklediğini söyledi.

Antrenör Serdar Avcı ise Seren Ay Çetin'in Türk tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini vurguladı.

Daha önce bu kemeri ülkeye getiren hiç kimsenin olmadığını ifade eden Avcı, "Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemeri alarak ilk 15'e girdi ve dünya şampiyonasına gitme hakkı kazandı. Şimdi bunun için çalışacağız. Altın kemeri de ülkemize getireceğimize söz veriyorum. Ciddi bir hazırlık süreci geçireceğiz." diye konuştu.

ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan ise haklı ve gururlu bir başarının örneğini gördüklerini belirtti.

Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatını sürdüren Seren'in herkesi sevince boğduğunu vurgulayan Kalan, "Ülke olarak, üniversite olarak bizleri gururlandırmaya devam edecek. İnşallah altın kemerle de karşınıza çıkacak" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Rektör Kalan, Seren Ay Çetin ve Serdar Avcı'ya plaket ve çiçek verdi.

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Kaynak: AA

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