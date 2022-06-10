Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü... - Son Dakika
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Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...

10.06.2022 15:29

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da, organizasyon tarihinin en büyük para ödülü verilecek. Geçen yıla göre yüzde 26'lık artış yapılan ödülün değeri 40,35 milyon sterline ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre; 2022'de dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,1, yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki 2019'a kıyasla ise yüzde 5,4 oranında yükseldi.

ŞAMPİYONA 2 MİLYON STERLİN

En çok izlenen turnuvalardan biri olan Wimbledon'da tekler şampiyonları, 2 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2019'da 2,35 milyon, geçen yıl ise 1,7 milyon sterlin ödül verilmişti.

AMAÇ OYUNCULARI DESTEKLEMEK

AELTC, 2022 yılındaki para ödülü dağıtımının, turnuvanın ilk turlarındaki oyuncuları desteklemeye verdiği önemi sürdürdüğünü vurguladı.

Bu yüzden eleme maçları para ödülü fonunda 2021 yılına göre yüzde 26'lık artış yapıldı; buna göre ilk turda mücadele eden ana kura tek oyuncular, 2021 yılına göre yüzde 4,2'lik ve 2019 yılına göre yüzde 11,1'lik artışla 50.000 sterlin için oynayacak.

RUS VE BELARUSLU TENİSÇİLER KATILAMIYOR

Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü... - Son Dakika
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