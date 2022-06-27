Wimbledon yağmur altında başladı

Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe, İtalyan Andrea Vavassori'yi 6-4'lük setlerle, 30 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ise İspanyol Fernando Verdasco 'yu 6-1, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen çim kort turnuvası, ilk gün sabah seansı maçlarıyla başlarken, yoğun yağış nedeniyle birçok karşılaşma ertelemeli olarak oynanıyor.

Kaynak: AA

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