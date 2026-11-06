Yağız Kaan Erdoğmuş, Wijk aan Zee'deki 2027 Tata Steel Masters'ta yarışacak - Son Dakika
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Yağız Kaan Erdoğmuş, Wijk aan Zee'deki 2027 Tata Steel Masters'ta yarışacak

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Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 15-31 Ocak 2027'de Hollanda'nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenecek 89. Tata Steel Satranç Turnuvası'nda Masters kategorisinde yarışacak. Geçen yıl 7. olan milli satranççı, klasik tempoda 14 büyükustanın hamle yapacağı turnuvada mücadele edecek.

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda'da 15-31 Ocak 2027 tarihleri arasında 89'uncusu düzenlenecek Tata Steel Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Wijk aan Zee kentindeki organizasyonda Yağız Kaan, "Masters" kategorisinde hamle yapacak.

Geçen sene ilk kez Tata Steel Masters'ta mücadele eden milli satranççı, 2027 organizasyonunun katılımcıları arasında ilk isimlerden biri oldu.

Yağız Kaan, 2026 Tata Steel Masters'ta 13 tur sonunda 7 puan toplayarak turnuvayı 7. sırada tamamlamıştı.

Klasik zaman temposunun uygulanacağı turnuvada, 14 büyükusta hamle yapacak.

İlk kez 1938'de düzenlenen Tata Steel, satranç dünyasında "Satrancın Wimbledon'ı" olarak anılıyor.

Kaynak: AA
HollandaTataSporSon Dakika

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