Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: İlk maçta Tokat Belediyespor'u yenmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: İlk maçta Tokat Belediyespor'u yenmek istiyoruz

Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: İlk maçta Tokat Belediyespor\'u yenmek istiyoruz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova FK Teknik Direktörü Sinan Yücer, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini belirterek, 6 Eylül Pazar günü Tokat Belediyespor karşısında galibiyetle sezona başlamak istediklerini söyledi. Yücer, sıfırdan kurulan takımda 29 futbolcu bulunduğunu ve genç oyuncuların gelişime açık olduğunu ifade etti.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sinan Yücer, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini belirterek, 6 Eylül Pazar günü ligin ilk haftasında Tokat Belediyespor karşısında kazanarak sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Afyonkarahisar kampını ve takımın son durumunu değerlendiren Yücer, 20 Ağustos'ta sezonu açtıklarını ve yaklaşık 10-12 gündür Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını dile getirdi.

Sıfırdan yeni bir takım oluşturduklarını belirten Yücer, kadroda 5 tecrübeli ve 24 genç olmak üzere 29 futbolcunun bulunduğunu, genç oyunculardan 4'ünün altyapıdan geldiğini kaydetti.

Takımın geç toplandığına dikkati çeken Yücer, "10-12 günde fiziksel ve taktiksel olarak tamamen hazırlanmak futbolda çok mümkün değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak takımın ilk görüntüsü ve verileri gelişime çok açık olduğumuzu gösteriyor. Oyuncularımdan memnunum. Lige de iyi bir başlangıç yaparsak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki bütün rakipleri ciddiye aldıklarını vurgulayan Yücer, öncelikli hedeflerinin mücadele gücü yüksek, disiplinli ve güçlü bir oyun anlayışına sahip takım oluşturmak olduğunu ifade etti.

Şampiyonluk hedefi için ciddi bir planlama ve organizasyona ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Yücer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sıfırdan bir takım kuruluyor. Öncelikle iskelet oluşturulmalı. Her şey yavaş yavaş ilerlemeli. Ciddi bir planlama ve organizasyonla gitmenin gerçek hedefe ulaştıracağını düşünüyorum."

Ligin açılış haftasında Yalova FK ile Tokat Belediyespor, 6 Eylül Pazar saat 17.00'de Yalova Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Yalova, Eylül, Tokat, Pazar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: İlk maçta Tokat Belediyespor'u yenmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:51:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: İlk maçta Tokat Belediyespor'u yenmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement