Fenerbahçeli futbolseverler, bu sezona damga vuran yıldız futbolcularından olan Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmaya bir hayli yakın olması hakkında mizah yapmaya başladı.
Bir Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden golcü futbolcuyu eleştirmeye başladı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Batshuayi'nin ezeli rakiplerine çok yakın olması üzerine tepkide bulundu.
Bazı taraftarlar ise işi adeta mizaha döktü. Batshuayi'nin Trabzonspor'la oynanan maçta sahaya giren bir taraftara tekme atmasını hatırlatan bir kullanıcı "Dönerek tekme atan adama nasıl ceza verilmez? En az 25 maç ceza verilmeli Batshuayi'ye" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı - Son Dakika
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