Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı - Son Dakika
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Spor

Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı

Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı

Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Michy Batshuayi, Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiri almaya devam ediyor. Sosyal medyanın gündemine oturan yıldız futbolcunun Trabzonspor maçında sahaya giren bir taraftara tekme attığı anları yeniden gündeme getiren sarı-lacivertli taraftarlar, "Dönerek tekme atan adama nasıl ceza verilmez? En az 25 maç ceza verilmeli Batshuayi'ye" şeklinde yorumlar yaptı.

20.06.2024 15:20
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Fenerbahçeli futbolseverler, bu sezona damga vuran yıldız futbolcularından olan Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmaya bir hayli yakın olması hakkında mizah yapmaya başladı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Bir Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden golcü futbolcuyu eleştirmeye başladı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Batshuayi'nin ezeli rakiplerine çok yakın olması üzerine tepkide bulundu.

İŞİ MİZAHA DÖKEN DE VAR

Bazı taraftarlar ise işi adeta mizaha döktü. Batshuayi'nin Trabzonspor'la oynanan maçta sahaya giren bir taraftara tekme atmasını hatırlatan bir kullanıcı "Dönerek tekme atan adama nasıl ceza verilmez? En az 25 maç ceza verilmeli Batshuayi'ye" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Sosyal Medya, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Turanlı: Fenerbahçe den Galatasaray a ya da diğeri kim gelirse gelsin bir türlü tutmuyor yıllardır hep böyle sanki. 7 2 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Adam Beşiktaşa geldiğinde topa vurmasını bilmiyordu ve hala o fikirdeyim 2 2 Yanıtla
  • Gökhan Çelik: Seneye Trabzon’a gider 1 0 Yanıtla

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