Yasemin Adar Yiğit: Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Yasemin Adar Yiğit, "Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak için buradayız. Sırbistan'da fethedip, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo yarı finalinde Ekvadorlu rakibi Genesis Reasco Valdez'i 3-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 mağlup etmeyi başaran milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, adını finale yazdırmayı başardı. Yasemin, yarın finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile altın madalya maçına çıkacak.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. Allah nasip ederse ikinci kez dünya şampiyonu olmak için geldim. Başta Efrahim hoca olmak üzere Hakkı hocamla beraber çok özverili bir şekilde çalıştık. Buradan öncelikle Federasyon Başkanım Şeref Eroğlu'nda, bakanlığımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen izleyenlere teşekkür ediyorum. Şu an onların duaları sayesinde buradayız. Güzel bir ekibimiz var. Aile ortamı içerisindeyiz. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak için buradayız. Grekoromende çok güzel maçlar oldu. Sanırım onun etkisiyle beraber bende de değişim var. Bunun fakındayım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Sırbistan'da fethedip, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız" diye konuştu.