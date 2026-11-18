Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), kurucusu Yavuz Kocaömer'i ölümünün 4. yılında andı.

TMPK'nin anma mesajında "Türkiye'de engelli sporlarının gelişimine, sporcuların güçlenmesine ve Paralimpik Hareketin büyümesine adanmış bir ömür… TESYEV ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi çatısı altında bıraktığı değerli mirasla yolumuzu aydınlatmaya devam eden merhum başkanımız Yavuz Kocaömer'i saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Hatırası daima bizimle yaşayacak." denildi.

Kocaömer, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) da kurucuları arasında yer alıyordu.