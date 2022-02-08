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Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı

08.02.2022 16:53
Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, son olarak Samsunspor'da forma giyen stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, son olarak Samsunspor'da forma giyen stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.

Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününde Yeni Malatyaspor, son olarak TFF 1. Lig'de forma giyen 32 yaşındaki stoper Barış Başdaş ile anlaştı. İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde Başdaş, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Köln şehrinde doğan Barış Başdaş, 2006 yılında FC Köln altyapısında başladığı futbol hayatını 2009'da Türkiye'de Kasımpaşa'ya transfer olarak sürdürdü. Sonrasında Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük takımlarında da forma giyen başarılı stoper, 2020 yılında Almanya'nın Hannover takımında bir yıl oynadıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönerek TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor ile anlaştı. Sezonun ilk yarısını burada geçiren Baştaş, devre arasında takımdan ayrılarak kendisini Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza attı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı

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Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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