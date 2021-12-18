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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

18.12.2021 14:29
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün Çaykur Rizespor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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