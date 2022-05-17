Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.05.2022 15:18
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan Nuri Fatih Aydın ve Stevie Mallan bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyet elde etmek isteyen sarı-siyahlılar, hem taraftarlarına moral vermek hem de Süper Lig'deki son maçını kazanmak istiyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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