Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlılarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0'lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Ligde 9 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan sarı-siyahlılarda, Bandırmaspor galibiyeti sonrası moraller yüksek. Doğu Anadolu ekibi, Göztepe maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Kaplanlar bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde sürdürdü. Malatya temsilcisnin başarılı oyuncusu Doğukan Emeksiz, Bandırmaspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Emeksiz, "İyi oynadığımızı söylemiştik. Bu sadece oyuna yansımıyordu. Bandırmaspor karşısında iyi bir oyun ve skorla kazandığımız için mutluyuz. Keyiflerde yerinde, inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Genç oyuncu, hırslı bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Kendimi sol kenarda daha rahat hissediyorum. Bandırmaspor karşısında da sol kenarda oynadım. Öyle olunca da kendimi rahat hissettiğim bölgede asistle yapabiliyorum. Dolayısıyla da daha mutlu oluyorum. Hedefimiz kümede kalmak değil, üst sıralara çıkmak. Oynadığımız futbol ortada. Rakiplere karşı üstünlüğümüzü herkes görüyor. Açıkçası ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Play-off potasına girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Doğukan Emeksiz, Göztepe maçıyla ilgili de, "Göztepe 8 puanda, 2 puanla üzerimizde yer alıyor. Yendiğimiz zaman rakibimizi altımıza alma şansımız var. Bunu da gayet başarabilecek bir ekibiz. İyi futbol oynadığımız için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. İçeride oynuyoruz, taraftarımızın da etkisiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi. - MALATYA