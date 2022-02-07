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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı

07.02.2022 13:24

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

16 puanlı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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