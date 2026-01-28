Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi\'nde kayıtlar başladı

Yeşilyurt Belediyesi, toplumun her kesimini sporla buluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. "Sağlıklı yaşam, aktif gelecek" sloganıyla hizmet veren Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi, her yaşa ve her seviyeye uygun spor imkanlarıyla kapılarını vatandaşlara açtı. Merkezde spor yapmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Yeşilyurt Belediyesi, sporla güçlenen bireyler ve sağlıklı nesiller için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Modern donanımı, alanında uzman eğitmen kadrosu ve zengin branş çeşitliliğiyle dikkat çeken Yaşam ve Spor Merkezi, sağlıklı bir yaşamı hayatının parçası haline getirmek isteyen herkesi bir araya getiriyor. Kadın, erkek, çocuk ve gençlere yönelik planlanan programlarla sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'Herkes için spor, herkes için sağlık'

Merkez bünyesinde, kadın ve erkeklere ayrı gün ve saatlerde hizmet veren fitness alanları yer alırken, bayanlara özel olarak hazırlanan grup dersleri de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, özgüven ve öz savunma becerilerini artırmayı amaçlayan savunma ve dövüş sporları branşları da merkezde yer alıyor. Kickboks, Taek-wondo ve Wushu gibi branşlar, her seviyeden katılımcıya hitap edecek şekilde planlandı.

Çocukların bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla oluşturulan cimnastik branşı ise bay ve bayan günleri ayrı olacak şekilde düzenlenerek güvenli ve verimli bir ortamda eğitim imkanı sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi, spor yatırımlarıyla yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmeyi amaçlıyor. Yaşam ve Spor Merkezi'nde sunulan hizmetlerle bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının desteklenmesi, sporun günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, spor merkezinin her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam sürmek, aktif bir hayata adım atmak isteyen tüm hemşehrileri merkeze davet ettiler.

'Kayıtlar Başladı'

Yaşam ve Spor Merkezi'ndeki branşlar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0422 238 13 48 numaralı telefondan başvuru yapabilecek. - MALATYA