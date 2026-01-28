Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde kayıtlar başladı

Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi\'nde kayıtlar başladı
28.01.2026 13:19  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi, 'Sağlıklı yaşam, aktif gelecek' sloganıyla Yaşam ve Spor Merkezi'ni açtı. Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği bu merkezde kayıtlar başladı. Modern donanım ve uzman eğitmenlerle spor kültürünü yaymayı hedefliyor.

Yeşilyurt Belediyesi, toplumun her kesimini sporla buluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. "Sağlıklı yaşam, aktif gelecek" sloganıyla hizmet veren Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi, her yaşa ve her seviyeye uygun spor imkanlarıyla kapılarını vatandaşlara açtı. Merkezde spor yapmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Yeşilyurt Belediyesi, sporla güçlenen bireyler ve sağlıklı nesiller için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Modern donanımı, alanında uzman eğitmen kadrosu ve zengin branş çeşitliliğiyle dikkat çeken Yaşam ve Spor Merkezi, sağlıklı bir yaşamı hayatının parçası haline getirmek isteyen herkesi bir araya getiriyor. Kadın, erkek, çocuk ve gençlere yönelik planlanan programlarla sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'Herkes için spor, herkes için sağlık'

Merkez bünyesinde, kadın ve erkeklere ayrı gün ve saatlerde hizmet veren fitness alanları yer alırken, bayanlara özel olarak hazırlanan grup dersleri de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, özgüven ve öz savunma becerilerini artırmayı amaçlayan savunma ve dövüş sporları branşları da merkezde yer alıyor. Kickboks, Taek-wondo ve Wushu gibi branşlar, her seviyeden katılımcıya hitap edecek şekilde planlandı.

Çocukların bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla oluşturulan cimnastik branşı ise bay ve bayan günleri ayrı olacak şekilde düzenlenerek güvenli ve verimli bir ortamda eğitim imkanı sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi, spor yatırımlarıyla yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmeyi amaçlıyor. Yaşam ve Spor Merkezi'nde sunulan hizmetlerle bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının desteklenmesi, sporun günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, spor merkezinin her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam sürmek, aktif bir hayata adım atmak isteyen tüm hemşehrileri merkeze davet ettiler.

'Kayıtlar Başladı'

Yaşam ve Spor Merkezi'ndeki branşlar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0422 238 13 48 numaralı telefondan başvuru yapabilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:29:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.