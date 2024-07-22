Yıldırım Belediye Başkanı Tenis Sporcularıyla Buluştu - Son Dakika
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Spor

Yıldırım Belediye Başkanı Tenis Sporcularıyla Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Tenis Sporcularıyla Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaz spor okulları kapsamında tenis branşında eğitim alan sporcularla buluştu. Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için 365 gün boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içerisinde bulunan kortta antrenman yapan tenisçilerle bir araya gelerek maç yaptı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın kazananı dostluk oldu. Spor yapan çocuklarını bekleyen ailelere de selam verip taleplerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, bu dönem Yıldırım'a yeni açık ve kapalı tenis kortları kazandıracaklarının müjdesini verdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yaz Spor Okulları kapsamında Nisan ayından bu yana 260 toplamda ise 3 bin 540 çocuğu tenisle buluşturduklarını ifade etti. Spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, 'Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış ve yaz spor okulları ile çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor kenti Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz' dedi.

22.07.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaz spor okulları kapsamında tenis branşında eğitim alan sporcularla buluştu.

Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için 365 gün boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içerisinde bulunan kortta antrenman yapan tenisçilerle bir araya gelerek maç yaptı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın kazananı dostluk oldu. Spor yapan çocuklarını bekleyen ailelere de selam verip taleplerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, bu dönem Yıldırım'a yeni açık ve kapalı tenis kortları kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yaz Spor Okulları kapsamında Nisan ayından bu yana 260 toplamda ise 3 bin 540 çocuğu tenisle buluşturduklarını ifade etti. Spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış ve yaz spor okulları ile çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor kenti Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediye Başkanı Tenis Sporcularıyla Buluştu - Son Dakika

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