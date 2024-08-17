Yıldırım'da U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Yıldırım'da U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Yıldırım\'da U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa'da başladı. 48 şehirden 352 sporcu mücadele edecek. Açılış seremonisine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci katıldı.

17.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:36
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Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 48 şehirden toplam 352 sporcunun katılacağı 'U-22 erkekler ve kadınlar Türkiye ferdi boks şampiyonası' Yıldırım'da başladı.

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Boks Federasyonu ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın gerçekleştirdiği U-22 Erkekler ve Kadınlar TÜGVA Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Açılış seremonisine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci ile çok sayıda antrenör ve sporcu katıldı. 23 Ağustos'a kadar devam edecek olan şampiyonada 48 ilden katılan 352 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Yarışma cesareti gösteren tüm gençleri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım'da U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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