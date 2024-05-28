Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı

Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı

Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 120 genç sporcu, iki gün süren müsabakalarda kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

28.05.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25-26 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Tekvando Müsabakalarına, farklı yaş gruplarından toplamda 120 sporcu katıldı. Müsabakalar, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel yeteneklerini sergiledikleri, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Müsabakalar boyunca sporcular, ringde üstünlük sağlamak için tüm yeteneklerini ortaya koydu. İzleyiciler, sporcuların gösterdiği performanslarla heyecan dolu anlar yaşadı. Genç sporcuların azmi ve mücadele ruhu, seyircilerden büyük alkış aldı.

Müsabakaların sonunda, farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden sporculara madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement