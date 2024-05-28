Yıldızlar Tekvando Müsabakaları Genç Sporcuları Ağırladı

Spor

25-26 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Tekvando Müsabakalarına, farklı yaş gruplarından toplamda 120 sporcu katıldı. Müsabakalar, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel yeteneklerini sergiledikleri, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Müsabakalar boyunca sporcular, ringde üstünlük sağlamak için tüm yeteneklerini ortaya koydu. İzleyiciler, sporcuların gösterdiği performanslarla heyecan dolu anlar yaşadı. Genç sporcuların azmi ve mücadele ruhu, seyircilerden büyük alkış aldı.

Müsabakaların sonunda, farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden sporculara madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR