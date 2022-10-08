Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni Tanque ve Alim'in golleriyle 2 - 0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu skorla puanını 13'e yükselterek, 4'üncü sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika

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