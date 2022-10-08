STAT: Samsun yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Yurdakul, Bersan DuranYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Alim, Yunus Emre, Soner Gönül, Zeki Yavru, Yusuf Emre, Ali Kaan, Boldrin (Dk. 70 Celil), Harris (Dk. 88 Muhammet Ali), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Tanque (Dk. 88 Ahmet Sagat) GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Metehan, Gökhan Gül, Mert (Dk. 72. Muhammed Bayır), Seyit Ali, Dmytro, Aksel (Dk. 86 Belyaev), Barış, Serdarcan, Arda (Dk. 86 Göktuğ), İlker (Dk. 67 Gökhan Altıparmak) GOLLER: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Ali Öztürk (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Emre, Ahmet Sagat (Yılport Samsunspor), Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni Tanque ve Alim'in golleriyle 2 - 0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu skorla puanını 13'e yükselterek, 4'üncü sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika