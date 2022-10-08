Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika
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Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0

08.10.2022 23:24
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0

STAT: Samsun yeni 19 MayısHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Yurdakul, Bersan DuranYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Alim, Yunus Emre, Soner Gönül, Zeki Yavru, Yusuf Emre, Ali Kaan, Boldrin (Dk. 70 Celil), Harris (Dk. 88 Muhammet Ali), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Tanque (Dk.

STAT: Samsun yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Yurdakul, Bersan Duran

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski -  Alim, Yunus Emre, Soner Gönül, Zeki Yavru, Yusuf Emre, Ali Kaan, Boldrin (Dk. 70 Celil), Harris (Dk. 88 Muhammet Ali), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Tanque (Dk. 88 Ahmet Sagat) GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Metehan, Gökhan Gül, Mert (Dk. 72. Muhammed Bayır), Seyit Ali, Dmytro, Aksel (Dk. 86 Belyaev), Barış, Serdarcan, Arda (Dk. 86 Göktuğ),  İlker (Dk. 67 Gökhan Altıparmak) GOLLER: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Ali Öztürk (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Emre, Ahmet Sagat (Yılport Samsunspor), Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni Tanque ve Alim'in golleriyle 2 - 0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu skorla puanını 13'e yükselterek, 4'üncü sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.


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Kaynak: DHA

Muhammet Ali, Yusuf Emre, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika
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