Yılport Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı - Son Dakika
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Spor

Yılport Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu. 32 yaşındaki oyuncunun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı belirtilirken, Zeki Yavru'nun Samsunspor forması giymeye devam edeceği vurgulandı. 2023-2024 sezonunda 28 lig maçında forma giyen Zeki Yavru, 4 asist yaparken 1 gol atma başarısı gösterdi.

01.07.2024 13:31
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Zeki Yavru'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Zeki Yavru'nun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı aktarılan açıklamada, defans oyuncusunun Samsunspor forması giymeye devam edeceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 28 lig maçında forma giyerken, 4 asist yapıp 1 gol atma başarası gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı - Son Dakika

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