Yolda karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde bu akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, dün akşam saatlerinde otobüslerle yola çıktı. TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya'da bulunan dinlenme tesislerinde karşılaşan taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarlar kavga ederken, ellerine geçirdikleri taşları da otobüslerin camlarına attı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler kavga eden taraftarlara müdahale etti. Polis ve jandarma ekipleri taraftarları otobüslere bindirerek yola çıkmalarını sağladı. Aldıkları darbelerle yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Düzce'de çıkan olaylarda ise tesislerde duran Sivas firmasına ait yolcu otobüsü de taşlandı.Düzce'de gözaltına alınan 13 taraftar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İki taraftar grubu arasında çıkan olaylar üzerine taraftarların bulunduğu otobüslerin yolda durmadan ilerlemesi için önlem alındı.

- Sakarya