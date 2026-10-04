Yukatel Denizli Basket, Tofaş'ı 101-87 yenerek ilk iç saha galibiyetini aldı - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket, Tofaş'ı 101-87 yenerek ilk iç saha galibiyetini aldı

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Yukatel Denizli Basket, Tofaş\'ı 101-87 yenerek ilk iç saha galibiyetini aldı
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Yukatel Denizli Basket, evinde Tofaş'ı 101-87 yenerek sezonun ilk iç saha galibiyetini aldı. Bu sonuç, 6 Ekim Salı günü FIBA Europe Cup G Grubu'nda Slovakya ekibi BC Prievidza'yı ağırlayacağı Avrupa maçı öncesi Denizli temsilcisine moral oldu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Tofaş'ı 101-87 yenerek sezonun ilk iç saha sınavında ilk galibiyetiyle tanışan Yukatel Denizli Basket'in keyfi yerinde. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki yenilgiyle başladıktan sonra evinde kazanan Denizli temsilcisi, hafta içinde de 6 Ekim Salı günü tarihinin evindeki ilk Avrupa maçında FIBA Europe Cup G Grubu'nda Slovakya ekibi BC Prievidza'yı ağırlayacağı randevu öncesi moral kazandı. Denizli Basket yeni yabancıları Meeks'in 22, Brae Ivey'nin 21, Bailey'in 15, Pecarski'nin 14 sayılık performansıyla 100 sayı barajını aşarken, başantrenör Zafer Aktaş, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Aktaş, "Tofaş'ın fiziksel bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle müdafaa kısmında çok agresifler. Hatta son anlarda tam sahada bizi çok zorladılar. Biz de buna karşılık vermek için kendimizi fiziksel olarak hazırlamıştık. Tabii bunun da etkisi hem hücum ribauntlarına yansıdı hem de savunmadaki agresifliğimiz arttı. Biz iyi şut atan bir takımız. Şutör oyunculardan kurulu bir takımız. Topu doğru paylaştığımız zaman da, istediğimiz şutları bulduğumuz zaman da yüzdeli atabiliyoruz. Daha ligin ikinci haftası. İç saha maçı kazandık. Bizim için Tofaş gibi bir rakibe karşı değerli. Bizim en büyük savaşımız, mücadelemiz Avrupa ve lig olacak. İkisini beraber götürmek olacak. Salı günü Avrupa maçı oynayacağız, ardından İstanbul'a Anadolu Efes deplasmanına gideceğiz. Sağlıklı kalmamız lazım, onun için uğraşacağız. Tofaş'ı da tebrik ediyorum. Hafta içi onlara da Avrupa maçında başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
SlovakyaDenizli6 EkimTofaşSporSon Dakika

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