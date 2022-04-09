Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109

09.04.2022 15:17
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (xxx) 11, Emircan (x), German (xxx) 30, Lomazs (xxx) 12, Hakan (xx) 9, Sestina (xxx) 12, Upson (x) 4, Thomas (x), Altan (xxx) 12,...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (xxx) 11, Emircan (x), German (xxx) 30, Lomazs (xxx) 12, Hakan (xx) 9, Sestina (xxx) 12, Upson (x) 4, Thomas (x), Altan (xxx) 12, Yiğitcan (x)BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford (xxx) 11, Enes Berkay (xxx) 10, Bruinsma (xxx) 18, Miller (xxx) 26, Herun (xxx) 18, Clyburn (xxx) 13, Mehmet Fırat (xxx) 9, Mustafa (x) 2, Kadir (x) 11. PERİYOT: 25-31İLK YARI: 39-623. PERİYOT: 66-89

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek kendini ateşe attı: 90-109Maç boyunca tutuk bir basketbol sergileyen Denizli temsilcisi bu sonuçla ligde son 4 maça 26 haftada 8 galibiyetle girerek kurtuluşunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Merkezfendi, hafta içinde erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Maça Bruinsma'nın üst üste 2 üçlük isabeti ve Herun'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi savunmayla Denizli temsilcisine 14 sayı şansı tanıyıp 31 sayı üreten Büyükçekmece farkı açtı. İstanbul ekibi devre arasında soyunma odasına 62-39 önde girdi. Büyükçekmece üçüncü periyodun başında farkı 27 sayıya taşıdı. Son periyoda 89-66 önde başlayan konuk takım rahat bir oyunla maçtan 109-90 galip ayrıldı.


- Denizli
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Mehmet Serdar, Erşan Kartal, Büyükçekmece, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109 - Son Dakika
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