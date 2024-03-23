Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi - Son Dakika
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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi. İlk periyotta Jones'un etkili oyunuyla farkı açan Türk Telekom, devreyi 48-46 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, son periyotta da üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

23.03.2024 17:54  Güncelleme: 17:56
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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Mason 21, Pecarski 9, Badzim 18, Floyd 7, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 2, Berke Atar 2

Türk Telekom: Wallace 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Palmer 31, Yiğitcan Saybir 12, Enoch 10, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Brown 6, Jones 10

1. Periyot: 20-28

Devre: 48-46

3. Periyot: 71-62

Beş faulle çıkan: 38.57 İsmail Cem Ulusoy (Türk Telekom)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi.

Son 4 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta Jones'un etkili oyunuyla farkı 10 sayıya (28-18) çıkaran Türk Telekom, periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Jones'un 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya (31-20) yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 45-34 üstün girdi. Kalan bölümde rakibine sadece 1 sayı şansı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Mason, Floyd, Pecarski ve Badzim'in basketleriyle soyunma odasına 48-46 önde gitti.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan ve aradaki farkı açan ev sahibi ekip, 26. dakika içinde Badzim'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık farka ulaştı: 65-53. Yukatel Merkezefendi Belediyesi, periyodu 71-62 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, karşılaşmadan 95-81 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi - Son Dakika

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