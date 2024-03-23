Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Mason 21, Pecarski 9, Badzim 18, Floyd 7, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 2, Berke Atar 2
Türk Telekom: Wallace 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Palmer 31, Yiğitcan Saybir 12, Enoch 10, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Brown 6, Jones 10
1. Periyot: 20-28
Devre: 48-46
3. Periyot: 71-62
Beş faulle çıkan: 38.57 İsmail Cem Ulusoy (Türk Telekom)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom'u 95-81 yendi.
Son 4 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta Jones'un etkili oyunuyla farkı 10 sayıya (28-18) çıkaran Türk Telekom, periyodu 28-20 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Jones'un 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya (31-20) yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 45-34 üstün girdi. Kalan bölümde rakibine sadece 1 sayı şansı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Mason, Floyd, Pecarski ve Badzim'in basketleriyle soyunma odasına 48-46 önde gitti.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ve aradaki farkı açan ev sahibi ekip, 26. dakika içinde Badzim'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık farka ulaştı: 65-53. Yukatel Merkezefendi Belediyesi, periyodu 71-62 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, karşılaşmadan 95-81 galip ayrıldı.
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Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi, Atatürk Havalimanı içinde bulunan Havacılık Müzesi'nde söyleşi düzenledi. Vatandaşlar, söyleşiye yoğun ilgi göstererek müzeyi gezdi. SOLOTÜRK pilotları, F16 uçağının özellikleri ve yaptıkları gösteriler hakkında detaylı bilgiler verdi. Söyleşinin ardından vatandaşlar, aldıkları ürünleri ve posterleri pilotlara imzalattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu. Galatasaray, maçın hemen başından itibaren üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve çıkış çalışmaları, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular ise idmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotlar, savaş pilotu olma süreçlerini anlatırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara da vurgu yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler ise pilotları görmek ve bilgi edinmek için geldiklerini belirtti.
Beşiktaş, milli arada oynadığı hazırlık maçında Karadağ'ın Buducnost takımını 5-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Joe Worall kaydetti.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın İZTO toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve Karşıyaka Stadı ile ilgili farklı konuşmalarını eleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off etabının ilk maçında Yüksekova Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor'u 6-0 yendi. Kar yağışı altında oynanan maçta ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova Belediyespor, rakibini 6-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Maçı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut, Feyzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.
Beşiktaş, milli arada yaptığı hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup etti. Gedson Fernandes, Umut Meraş, Ghezzal, Aboubakar ve Worrall attıkları gollerle galibiyeti getiren isimler oldu.
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