Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

06.09.2022 16:12
Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda ikinci olan Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Rojda Kanat, memleketi Hakkari'de coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda ikinci olan Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Rojda Kanat, memleketi Hakkari'de coşkuyla karşılandı.

Antrenörü Umut Özcan Sucu ile kente dönen Rojda Kanat için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Müdürlüğün önünde bir araya gelen sporcular, antrenörler ve Kanat'ın ailesi, milli sporcuyu davul zurna eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Programa katılan Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ile Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Sabri Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri de Kanat'ı kutladı, hediye verdi. Kanat, daha sonra sporcu arkadaşları, antrenörler ve TDP ekipleriyle halay çekti.

Karşılama törenine katılanlara teşekkür eden Kanat, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu olduğunu dile getirdi. Kanat, "Bu sadece bir başlangıçtı. Daha büyük dereceler de getireceğim. Karşılama da çok güzeldi. Güzel duygular yaşıyorum." dedi.

Kızına sarılarak tebrik eden anne Zehra Kanat ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kızımla gurur duyuyorum. Rojda çok başarılı bir sporcu ve öğrenci." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
Kaynak: AA

Yunanistan, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:13 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
15:04 Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:12:57. #1.12#
SON DAKİKA: Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement