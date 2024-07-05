Yunusemre Belediyespor Judo Takımı 4 Altın Madalya Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kocaeli'de düzenlenen Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan 4. Uluslararası Judo Turnuvası'nda üç altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan onuruna Kocaeli'de düzenlenen 4. Uluslararası Judo Turnuvası'nda fırtına gibi esti. 19 ülkeden bin 499 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judoculardan Rabia Tekin minikler 28 kiloda, Fulya Ergen ümitler 70 kiloda, Irmak Ceylin Güçtekin de ümitler +70 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Üç sporcunun da son dönemde çok sayıda başarıya imza attığının altını çizen Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, disiplinli çalışmayla yakaladıkları istikrarı daha büyük şampiyonalara yansıtacaklarına inandıklarını söyledi. Atmaca, "Prestiji yüksek bir turnuvayı üç altın madalya ile kapatmak sevincimizi katladı. Sporcularımız bu turnuvayı da boş geçmeyerek kalitelerini bir kez daha göstermiş oldu. Özellikle son dönemde önemli işler başardılar. Hepsini kutluyorum. Üçü de altyapımızın değeri. Bu gidişat daha büyük başarıların habercisi. Hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA