Yunusemre Belediyespor Tekvandocuları Kuşak Sınavında Başarılı Oldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Tekvandocuları Kuşak Sınavında Başarılı Oldu

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik'te kurs gören tekvandocuları, kuşak sınavında başarılı olarak bir üst kuşağa yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Akgedik'te çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Mayıs Dönemi Kuşak Sınavı'nda başarılı olarak bir üst kuşağa terfi etti.

14.06.2024 14:27
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Yunusemre Belediye spor'un Akgedik'te kurs gören tekvandocuları, kuşak sınavında başarılı olarak bir üst kuşağa yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Akgedik'te çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Mayıs Dönemi Kuşak Sınavı'nda başarılı olarak bir üst kuşağa terfi etti. Yoğun ilgiyle yapılan sınavın komisyonunda antrenörler Süleyman Başar, Serap Aydeniz, Eren Şerifler, Tuğrul Yağdıran, Abdulkadir Sağlam ve Furkan Zeybek yer aldı. Sınavı Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Başkanvekili İsmail Aydın ve Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can da izledi. Minik sporcular sınav komisyonunun sorduğu sorulara doğru cevaplar verirken, sundukları güzel gösterilerle izleyenlerin alkışını aldı. Sporculara yeni kuşaklarını takan Başkan Bülent Kanik, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde Akgedik'ten spor ahlakıyla büyüyen nesiller yetiştireceklerini belirterek, "Akgedik Mahallemizde sporcularımızın sürekli gelişim göstermesinden memnunuz. Geçtiğimiz günlerde ilk resmi turnuvamızda madalyalarımızı almıştık. İlerde daha büyük başarıların geleceğine inanıyoruz. Çocuklarımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyor, kuşak sınavının Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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