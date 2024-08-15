Yusuf Dikeç, atıcılık sporunda gençlere ilham kaynağı oldu - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç, atıcılık sporunda gençlere ilham kaynağı oldu

Yusuf Dikeç, atıcılık sporunda gençlere ilham kaynağı oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapan gençlere ilham kaynağı oldu. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Dikeç'i ziyaret ederek antrenmanlarını izledi ve tesis hakkında bilgi aldı. Dikeç'in başarısıyla gururlanan sporcular, gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

15.08.2024 12:14
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapan gençlere ilham kaynağı oldu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Erdemli Atıcılık Poligonu'nda eğitim gören Yusuf Dikeç Atıcılık Spor Kulübü'nü ziyaret ederek antrenmanlarını izledi. Demir, "Erdemli'de bulunan bu tesis 2013 yılına Akdeniz Oyunları için devletimizin ilçemize kazandırdığı büyük bir atıcılık tesisi. Paris olimpiyatlarında dünyanın ilgisini çeken ve büyük bir başarıya imza atan Yusuf Dikeç burada görev yaptı. Burası atıcılık sporunda büyük başarılara imza atan sporcular yetiştiriyor. Bugün buraya gelerek tesisimizi gezdik ve sporcularımızla bir araya geldik. Bu tesiste Avrupa, dünya şampiyonalarının yapıldığı bir tesis. Burada çalışan ve emek gösteren bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada daha bir çok başarılara imza atan sporcular yetiştireceğiz. Yusuf Dikeç gençlerimize atıcılık konusunda büyük bir ilham kaynağı oldu. Bizleri gururlandıran ve sevindiren Yusuf Dikeç'in ve Şevval İlayda Tarhan'ın ismi de sayın bakanımız talimatları ile bu atış poligonuna verilmiş olup tabelaları da en kısa zamanda asacağız" şeklinde konuştu.

Atıcılık sporu milli sporcu Şule Nur Tekeli, "2018 yılından beri bu atıcılık branşındayım. 2020 yılından bu yana milli sporcuyum. Ülkemizi 6 defa uluslararası yarışmalarda temsil ettim. Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü'ndeyim. Yusuf ağabey en son Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda gümüş madalya aldı. Onun kulübünde olmaktan çok mutluyum. İnşallah önümüzde Peru Dünya Şampiyonası var. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Atıcılık spor milli sporcusu Hüseyin Emre Büyükyonca ise, "2018 yılından bu yana atıcılık sporu ile ilgileniyorum. 2024 olimpiyatlarında atıcılık sporu pek bilinmiyordu. Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan tarafından bu spor dünya çapında tanındı. Bu başarı bizlere ilham kaynağı oldu. İnşallah gelecekte atıcılıkta Altın madalyayı ülkemize kazandırırız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç, atıcılık sporunda gençlere ilham kaynağı oldu - Son Dakika

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