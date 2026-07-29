Yusuf Erdoğan: "Yarım kalan işi tamamlamak için buradayım" - Son Dakika
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Yusuf Erdoğan: "Yarım kalan işi tamamlamak için buradayım"

Yusuf Erdoğan: "Yarım kalan işi tamamlamak için buradayım"
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Esenler Erokspor’un yeni transferi Yusuf Erdoğan, geçen sezonun en iyi takımının Erokspor olduğunu belirterek, yarım kalan işi tamamlamak için burada olduğunu söyledi.

Esenler Erokspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan, geçen sezonun en iyi takımının Erokspor olduğunu belirterek, yarım kalan işi tamamlamak için burada olduğunu söyledi. Erokspor'un manevi açıdan özel bir kulüp olduğunu söyleyen Erdoğan, "Esenler Erokspor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynadığı bir kulüp. İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra da bu kulüpte devamını getirmek istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da çalışmalar sürüyor. Yeni transferlerden deneyimli futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Esenler Erokspor bence geçen senenin en iyi takımıydı"

Geçen sezon Çorum FK'ya transfer olmasının kariyeri adına önemli bir risk olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçen sene kendi adıma bir risk alarak Çorum FK'ya gittim. 13-14 senelik Süper Lig kariyerimin ardından aslında benim için bir riskti. Orada güzel bir vizyon olduğunu gördüm. Baran Korkmazoğlu ve Savaş Balçık güzel bir organizasyon yapmıştı. Projeye inandık, iyi bir kadro kuruldu. Verdiğimiz emeğin, mücadelenin sonucunu aldık. Bu sene de ilk arkadaşlarla konuştuğumda şampiyon takıma geldiğimi söyledim. Çok trajik olan bir durum oldu. Süper Lig anahtarını eliyle vermiş gibi oldu. Esenler Erokspor bence geçen senenin en iyi takımıydı ama küçük şeyler büyük ayrıntıları büyütüyor. Kesinlikle buna inanıyorum. Geçen sene küçük ayrıntılarda boğulduklarını düşünüyorum. Ben de kendi deneyimim ve tecrübem ile bu sene yarım kalmış işi tamamlamak üzere buradayım" dedi.

"Mütevazı olmak istemiyorum"

Çorum FK'da önemli bir yapılanma sürecinde yer aldığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Aslında Çorum'da büyük planlarımız, büyük hedeflerimiz vardı. Onun için gitmiştim oraya. Şampiyon olduktan sonraki Çorum ile ilk gittiğim Çorum arasında çok büyük fark var. Bu konuda mütevazı olmak istemiyorum. Çok büyük emek verdik. Yapılanmasında biraz da olsa emeğim olduğunu düşünüyorum. Çok büyük hedeflerim vardı ama profesyonel dünyada bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama ben burada hoca ve başkan ile görüştüğümde güzel işler yapabileceğine, başarabileceğine inandığım için geldim" ifadelerini kullandı.

"Burası manevi açıdan da özel bir kulüp"

Esenler Erokspor'un manevi anlamda da kendisi için özel bir kulüp olduğunu söyleyen Yusuf Erdoğan, "Burası manevi açıdan da özel bir kulüp. Esenler Erokspor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynadığı bir kulüp. İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra da bu kulüpte devamını getirmek istiyorum" diye konuştu.

"İyi başlayıp, iyi bitireceğiz"

Trendyol 1. Lig'in zorluluğuna da değinen Erdoğan, tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bu lig aslında çok enteresan bir lig. Geçen sene deneyimledim. Süper Lig'e baktığınız zaman belki 3-4 kulüp arasında şampiyonluk yarışı oluyor. Ama bu ligde geçen sene baktığımızda 2. Lig'e düşen takımlar bile şampiyonluk parolasıyla takım kuruyorlar. Burada kulüplerin en büyük avantajı ve dezavantajı, iyi bir kulüp ve iyi bir takım olduktan sonra en büyük rakibin kendiniz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıldığı zaman herkes herkesi yenebilecek güçte takımlar oluyor. Biz iyi bir takım olduktan sonra diğer takımların ne yaptıkları bizi çok ilgilendirmeyecek. Biz iyi başlayıp, iyi bitireceğiz. Arkamızdan gelenlere de bakacağız artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yusuf Erdoğan, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Erdoğan: 'Yarım kalan işi tamamlamak için buradayım' - Son Dakika

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