Yusuf Tarık Gül Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Yusuf Tarık Gül Anısına Futbol Turnuvası

Yusuf Tarık Gül Anısına Futbol Turnuvası
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Kahramanmaraş'ta, okul saldırısında kaybedilen öğrencinin anısına futbol turnuvası başladı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün adını yaşatmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kahramanmaraş'ta Karacasu Birlik Platformu tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Sosyal Tesisleri futbol sahasında Yusuf Tarık Gül'ün adını yaşatmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı. Organizasyonun açılışına hayatını kaybeden çocukların aileleri, mahalle sakinleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, sporcular da üzerlerinde öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu özel formalarla sahaya çıktı.

Pazar günleri saat 21.30'da oynanacak karşılaşmalarla devam edecek turnuvada yaklaşık 50 sporcu, 25'er kişilik iki takım halinde mücadele edecek. Organizasyonun, sporun birleştirici gücüyle mahallede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, Yusuf Tarık Gül'ün hatırasını yaşatmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yusuf Tarık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Tarık Gül Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika

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