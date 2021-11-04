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Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi - Son Dakika

Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi

04.11.2021 21:03
Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili menajeri Adem Cebeci açıklamalar yaptı. Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.

Geçen sezon Lille'le tarihi bir başarıyı imza atarak Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a gideceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Milli futbolcunun temsilcisi Adem Cebeci konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM, YUSUF'UN KALBİNDE HER ZAMAN FARKLI BİR YERE SAHİP"

Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.

Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi - Son Dakika
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