Geçen sezon Lille'le tarihi bir başarıyı imza atarak Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a gideceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Milli futbolcunun temsilcisi Adem Cebeci konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi - Son Dakika Spor