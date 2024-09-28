Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti

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Lille ile sözleşmesi biten ve serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı'nın, Yunanistan'ın Olympiakos takımına imza atacağı öne sürüldü.

28.09.2024 10:10  Güncelleme: 10:27
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Sözleşmesi elinde bulunan ve henüz herhangi bir takıma imza atmayan Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan devi Olympiakos'a transfer olacağı öne sürüldü.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre Yazıcı, Olympiakos'a imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilen milli futbolcunun gün içinde Atina'da olacağı ifade edildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 ve 4 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Yunanistan, Olympiacos, Türkiye, Katar, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sezo runay:
    Buda topçuyum dye geçiniyor 104 19 Yanıtla
    sudem meliss:
    aynen öyle 13 1
  • HÜSEYİN DALCI:
    Hiç sevmediğim yurtdışı topcuları ,Yusuf yazıcı ve Enes Ünal.Zerre kadar milli takıma katkıları oldu mu ? Kendi takımların da iyi oynuyorlar mış Bana ne ! 81 13 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bunlar nasıl futbol cu oldu nasıl lisans çıktı inanamıyorum çok örnek var böyle 61 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    bizene 53 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GS dışında Avrupa ya gidenlerin hepsi çöp gittikleri gibi geri geliyor yada kulübe bekçisi cenk, arda, ferdi elif, hepsi kulübe 18 43 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bir bizim bildiğimiz adam gibi FUTBOL cu var birde bunun Magazin Futbol cusu var 41 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Buda Bozuldu 31 4 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    Ortada kalmak kötü bişey olsa gerek 24 5 Yanıtla
  • suna genç:
    lan daha geçen evlendi bu kaç aylık hamilelik! 16 2 Yanıtla
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