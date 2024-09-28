Sözleşmesi elinde bulunan ve henüz herhangi bir takıma imza atmayan Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan devi Olympiakos'a transfer olacağı öne sürüldü.
Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre Yazıcı, Olympiakos'a imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilen milli futbolcunun gün içinde Atina'da olacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 ve 4 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti - Son Dakika
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