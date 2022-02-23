Zafer Turan: "Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Turan: "Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum"

23.02.2022 00:57
Zafer Turan: "Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum"

Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını söyleyen Zafer Turan, taraftarlara da teşekkür etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin Eyüpspor sosyal medya hesabından Zafer Turan'ın açıklaması yayınlandı. Kimsenin Eyüpspor'a zarar vermesine izin vermeyeceğini vurgulayan Turan, "İki seneden beri hizmet ettiğim Eyüpspor Kulübü'nden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübü'ne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Başkanımız Murat Özkaya'ya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eflatun-sarılılar ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti Batuhan Hınçal: 'Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık' Batuhan Hınçal: 'Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık'

Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zafer Turan: 'Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum' - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
01:05 Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: Zafer Turan: "Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement