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Son dakika haber! Zafer Turan: "Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik" - Son Dakika

Son dakika haber! Zafer Turan: "Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik"

05.02.2022 22:07

Son dakika spor haberi: - Zafer Turan: "Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik" Eyüpspor Teknik Direktöre Zafer Turan: "Maç gerçekten bizim için çok üzücü geçti" Denizlispor maçından 1 puanla ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını belirten Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Farklı...

- Zafer Turan: "Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik"

Eyüpspor Teknik Direktöre Zafer Turan:

"Maç gerçekten bizim için çok üzücü geçti"

DENİZLİ - Denizlispor maçından 1 puanla ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını belirten Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirmek bizim için sıkıntılı bir durum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, ikinci yarıda skoru koruyamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. İlerleyen maçlarda emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini belirten Turan, "Maçı bu şekilde bitirmek bizim için çok üzücü. Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik. İlk devre istediğimiz her şeyi sahaya koymuştuk. İkinci yarının 5-10 dakikasını atlatabilesiydik daha sonra bizim için işlerin kolay olabileceğini biliyorduk ama o dakikaları da atlattık. Ama kendi hatalarımızda, duran topa çok önem vermiştik ve rakibin duran toplarda etkililiği çok fazlaydı. Buna rağmen duran toptan gol yedik. Çok üzgünüz tabii ki. Farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirmek bizim için sıkıntılı bir durum. Biz iyi bir takımız ve hedeften şaşmış değiliz. Sadece burada 1 puan kaybettik. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha çok dikkat edip, skoru daha farklı yapıp, galip gelmek istiyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk var, ona göre emin adımlarla gitmek işitiyoruz ama gerçekten bizim için üzücü geçti" diye konuştu.

Son dakika haber! Zafer Turan: Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik
Son dakika haber! Zafer Turan: Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik
Son dakika haber! Zafer Turan: Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik

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Denizlispor, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Zafer Turan: 'Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Zafer Turan: "Çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik" - Son Dakika
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