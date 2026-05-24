Zeren Spor 3 Sporcu ile Sözleşme Yenilemedi

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zeren Spor, 3 sporcusuyla daha sözleşme yenilemedi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren başkent ekibi, orta oyuncu Janset Cemre Erkul, smaçör Svetlana Gatina ve pasör Eylül Karadaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Bu isimlerle Zeren Spor'un, önceki sezon kadrosunda yer alıp sözleşme yenilemediği oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
