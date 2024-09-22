Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melik Erol Özkan
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Mihajlovic, Uzelac, Yasemin Şahin, Malinov (Ceren Önal, İdil Naz Başcan, Gülçin Doğan)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Taubner, Strunjak, Fatmanur Yılmaz, Krotkova, İrem Çor (Buse Kara, Ezgi Akyıldız, Arzum Tezcan)
Setler: 25-17, 25-18, 25-21
Süre: 86 dakika (25, 30, 31)
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup mücadelesinde Zeren Spor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Zeren Spor, Sarıyer'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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