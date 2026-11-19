Zerenspor'u 3-0 yenen Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Zerenspor'u 3-0 yendi. 82 dakika süren maçın setlerini 23-25, 14-25 ve 18-25 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Fevzi Songelen
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Pipunyrova, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Özlem Alkan, Seher Aksoy)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Janset Cemre Erkul, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Yasemin Güveli, Merve Tanyel, Akimova, Ege Melisa Bükmen)
Setler: 23-25, 14-25, 18-25
Süre: 82 dakika
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Zerenspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.
Kaynak: AA
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