Zeynep Sönmez Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Zeynep Sönmez Finale Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da finale çıkarak önemli bir başarı elde etti.

03.11.2024 22:46
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Finale Yükseldi - Son Dakika

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