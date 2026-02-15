Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti

15.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gülİstanbul Gençlikspor: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Hakan Koçal)Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül,...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Hakan Koçal)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 17-25, 18-25

Süre: 77 dakika (27, 25, 25)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nevzat Güneş, Fatih Eren, Voleybol, İstanbul, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan itirafları Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Sevgililer Günü için bin 500 TL’ye erkek arkadaş kiralıyorlar Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 20:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.