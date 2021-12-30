Üye Girişi
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0

30.12.2021 17:21
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Yukatel Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Yukatel Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Emre Demir'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan İbrahim, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

28. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Cardoso'nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

32. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Carole, topu yerden müsait durumdaki Emre Demir'e çıkardı. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Yusuf'un yay üzerinden şutunda top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in pasıyla topla buluşan Cardoso'nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0

88. dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Gavranovic, önünü boşaltarak şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Akarsu xx, Gökhan Bilir xx, Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Carole xx, Yasir xx, Uzodimma x (Nurettin dk. 46 x), Ramazan xx, İbrahim xx (Eray dk. 57 x), Gökhan xx (Gavranovic dk. 78 xx), Emre Demir xx, Onur x, Cardoso xx, Mane x (Mustafa dk. 78 x)

Yedekler: Bilal, Uğur, Emrah, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak x, Serkan Yıldız x, Fatih x (Ayberk dk. 61 x), Alperen x, Nurullah x, Ahmet x (Furkan dk. 46 x), Muhammed x, Mehmet x (Yusuf dk. 73 xx), Gürcan x, Hasan Gündoğdu x (Oğuzhan dk. 79 x), Mervan x (Alican dk. 46 x)

Yedekler: Serkan Demirol, Semih

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: İbrahim (dk. 5 pen), Gökhan (dk. 28), Cardoso (dk. 84), Gavranovic (dk. 88) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Cardoso, Talha (Yukatel Kayserispor), Serkan Yıldız, Gürcan Gözüm (68 Aksaray Belediyespor) - KAYSERİ

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Kayserispor, Emre Demir, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor


Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu         
17:24
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var         
16:18
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50

Son Dakika Haberleri
17:23 Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu
17:21 Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!
17:04 Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
17:03 Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...
16:57 Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı
16:51 Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı
16:47 Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
16:39 Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 17:30:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 68 Aksaray Belediyespor: 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement