Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 52 Orduspor FK: 0 - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 52 Orduspor FK: 0

19.10.2022 15:13
Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 52 Orduspor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Kırklarelispor, evinde 52 Orduspor FK'yı 2-0'lık skor ile mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Kırklarelispor, evinde 52 Orduspor FK'yı 2-0'lık skor ile mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor 4. tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Hidayet Zeybek x, Vedat Güneş x

Kırklarelispor: Hüseyin Yılmaz xxx, Cengiz Demir xx, Hüseyin Eray Karataş xxx (Erdi Can Şehit dk. 84 ?), Ensar Arslan xxx (Furkan Fehmi Güneş dk. 68 xx), Serhat Mermer xx (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 68 xx), Uğur Aygören xx (Canberk Ömer Özdemir dk. 68 xx), Sabrican Vural xx, Enes İslam İlkin xx, Burak Albayrak xx, Mahmut Caner Alioğlu xx (Emir Burak Okumuş dk. 85 ?), Şevki Çınar xx

Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Fehmi Güneş, Erdi Can Şehit, Emir Burak Okumuş, Abdulkadir Oktay, Sinan Akgöl, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

52 Orduspor FK: Mikail Keskin x (Seydi Değirmenci dk. 73 x), Seydi Kayasoy xx, Batuhan Er xx, Anıl Taşdemir (Emre Uzun dk. 59 xx) xx, Efe Kağan Kayahan xx (Fırat Yıldırım dk. 77 x), Özgen Erdem xx (Yiğit Tiryaki dk. 46 xxx), Abdullah Sezgin xx, Ahmet Baha Bilgin xx, Veysel Sönmezsoy xx, Batuhan Aktaş xxx, Yusuf Mert Tunç xx

Yedekler: Seydi Derğirmenci, Fırat Yıldırım, Emre Uzun, Yiğit Tiryaki

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Sarı kartlar: Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK), Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)

Goller: Ensar Arslan (dk. 41), Hüseyin Eray Karataş (dk 65) (Kırklarelispor) - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 Orduspor 1967: 0 Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 Orduspor 1967: 0

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 52 Orduspor FK: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 52 Orduspor FK: 0 - Son Dakika
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