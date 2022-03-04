Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi - Son Dakika
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Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi

04.03.2022 09:54
Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) zirve hesapları yapan Sarayköyspor, lider Kepez Belediyespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) zirve hesapları yapan Sarayköyspor, lider Kepez Belediyespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

BAL 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Sarayköyspor, ligin 14. Hafta karşılaşmasında sahasında Kepez Belediyespor'u ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 13 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan kırmızı siyahlı ekip, puan tablosunda birinci sırada yer alan Antalya ekibi Kepez Belediyespor ile kritik bir randevuya çıkacak.

Ligde 25 puanla 3. sırada yer alan Sarayköy temsilcisi, bu maçta seyircisinin de desteğiyle 3 puan alarak zirve ile puan farkını azaltmak istiyor. Teknik direktör İbrahim Aktürk yönetiminde 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te oynanacak Kepez Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Sarayköyspor, bu sezon iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

İç sahada seyircisinin önünde 6 maça çıkan Sarayköyspor yenilgi yüzü görmedi. 5 maçını kazanan Sarayköyspor 1 beraberlik aldı. Evinde rakiplerine 3 puan şansı tanımayan Sarayköyspor, önemli bir başarı yakaladı. Son üç maçının tamamını kazanan önemli bir çıkış yakalayan kırmızı siyahlılar, Kepez Belediyespor maçını da kazanarak evindeki seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Her maçta olduğu gibi bu maça da çok iyi hazırlandıklarını aktaran teknik direktör İbrahim Aktürk, "Final niteliğinde bir maç olacak. Kazanmak için çıkacağız. Kendi taraftarımız önünde, evimizde galip gelmek için oynayacağız. Geçen haftaki galibiyet ve galibiyet serisi bizi belli bir havaya soktu. Bu maçta da ezberi bozmak istemiyoruz. Biz çalışıyoruz, tevekkül Allah'ın. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Denizli ve Sarayköy halkı ile el ele vererek birlik ve beraberlik içinde 90 dakika sonrasında sevinen taraf biz olmak istiyoruz. Sahada futbolcularımız ve ben mücadelemizi vereceğiz. Tüm Denizli ve Sarayköy halkından da bizleri bir final havasında, coşku ve arzu ile desteklemelerini istiyoruz. Bu maç sadece sahadaki mücadele ile değil 12. adamın maçı da olacak. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Final niteliğinde olacak maçımıza taraflı, tarafsız herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi
Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi
Zirve yarışını sürdüren Sarayköyspor, lideri gözüne kestirdi

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Kepez Belediyespor, İbrahim Aktürk, Amatör Lig, Sarayköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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