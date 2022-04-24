Zlatan İbrahimovic'e "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülü verildi - Son Dakika
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Zlatan İbrahimovic'e "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülü verildi

24.04.2022 16:33
Zlatan İbrahimovic'e "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülü verildi

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği, İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'i "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülüne layık gördü.

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği, İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'i "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülüne layık gördü.

Merkezi Roma'da bulunan Yabancı Basın Derneği üyelerince kısa süre önce yapılan oylamada, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki İbrahimovic, 2021 yılının "En İyi Yabancı Sporcusu" olarak seçildi.

Milan'ın, ligin 34. haftasında Lazio ile yapacağı maç için takımıyla beraber Roma'ya gelen İbrahimovic'e ödülünü, Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Alba Kepi ile üyeler Dündar Keşaplı, Maarten van Aalderen, Elizabeth Missland ve Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin takdim etti.

Kırmızı-siyahlı takımın Roma'da kamp yaptığı Parco dei Principi Otel'de gerçekleşen ödül takdiminde Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Kepi, İbrahimovic'in cesareti, futbol oynama coşkusu, vazgeçmeyen mücadeleci yapısı, karizması, gençler için örnek bir futbolcu olması sebebiyle bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Zlatan İbrahimovic, ödül dolayısıyla Yabancı Basın Derneği'ne teşekkür ederken, "Çok mutlu oldum. Bu ödül beni onurlandırdı." dedi.

İbrahimovic ödülü aldıktan sonra Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi üyeleriyle beraber fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.

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Zlatan İbrahimoviç, İtalya Serie A, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zlatan İbrahimovic'e 'Yılın En İyi Yabancı Sporcusu' ödülü verildi - Son Dakika


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