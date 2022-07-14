Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı

14.07.2022 19:19

- Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı TFF 2 .Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Zonguldak Kömürspor, yeni sezonu açtı.

- Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı

ZONGULDAK - TFF 2 .Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Zonguldak Kömürspor, yeni sezonu açtı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Teknik Direktör Şenol Demir nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Demir, futbolcularla mini bir toplantı yaptı ve yeni sezon öncesi başarılar diledi. Zonguldak Kömürspor kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Zor bir gruptayız. Söylüyoruz bunu ama insanlar yanlış anlıyor. Şenol hoca gruptan korktu gibi saçma sapan şeyler yazmasın. Ben hiçbir gruptan da rakipten de ne futbolculuğumda ne hocalığımda korkmadım. U19 takımı ile çıksam da yine korkmam bunu da belirteyim. Bugün itibarıyla başladık. 15 gün burada çalışacağız birinci etap için ayın birinde hazırlık müsabakaları oynamak için Bolu'da ikinci bir kampımız var. 5 tane hazırlık müsabakası oynayarak inşallah lige hazır bir şekilde Fethiye maçıyla beraber iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 21:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor yeni sezonu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement