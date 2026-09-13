Zonguldakspor evinde Karabük İdmanyurdu'na 2-1 yenildi
TFF 3. Lig 2. Grup ikinci hafta maçında Zonguldakspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda konuk ettiği Karabük İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu. Zonguldakspor'un tek golünü 63. dakikada Nevzat Bilen kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Zonguldakspor, konuk ettiği Karabük İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Doğu Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Oktay Beytekin
Zonguldakspor: Hakan Çinemre, Ahmet Gülay, Doğukan Nelik, Aykut Emre Yakut (Nevzat Bilen dk. 56), Serhat Baştan (Leyis Alzin dk. 76), Ufuk Birdal, Emre Köroğlu (Rahmi Anıl Başaran dk. 85), Bertuğ Bayar, Umut Ayar, Bilal Karataş, Berkan Ünal
Karabük İdmanyurdu: Furkan Çevik (Berat Çelebi dk. 27), Osman Boz, Tolga Mert Aslan, Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Hasan Türkyılmaz dk. 72), Muhammed Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 72), Berkan Cengiz (Mücahit Emre Sivri dk. 60), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 72)
Goller: Nevzat Bilen (dk. 63) (Zonguldakspor), Berkcan Cengiz (dk. 53), Ahmet Sezer (dk. 90) (Karabük İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Doğukan Nelik, Ufuk Birdal, Nevzat Bilen, Leyis Alzin (Zonguldakspor), Halil İbrahim Kaya, Osman Boz, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu)
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